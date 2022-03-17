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Россиянка предложила обменять соусы из «Макдональдса» на квартиру в Москве

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Россиянка предложила обменять соусы из «Макдональдса» на квартиру в Москве
Скриншот: Avito

Россияне начали продавать порционные соусы из «Макдональдса» за сотни тысяч рублей. Объявления с соответствующими предложениями появились на сервисе «Авито».

Так, одна жительница столицы выставила за данный товар цену в один миллион рублей. Также она сообщила, что готова обменять соусы на квартиру в центре Москвы. «Да, я знаю, что цена кажется завышенной, но, поверьте, они того стоят. Я верю, что найдется ценитель, который не пожалеет никакой суммы ради этого чуда вселенной», — написала она.

В конце объявления девушка добавила, что на самом деле решила просто повеселиться и получить реакцию людей. Она пожелала пользователям сети удачи и хорошего настроения.

Несколько пользователей сервиса запросили за соусы по полтора миллиона рублей. Есть на сайте и более скромные продавцы, готовые отдать знаменитые добавки к пище за 50 тысяч, десять тысяч и даже 300 рублей.

Ранее россияне начали продавать фрикадельки из IKEA за десятки тысяч рублей.

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