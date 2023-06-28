Совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках

По записям с камер видеонаблюдения личность разбойника удалось установить. Когда полицейские пришли к нему домой, мужчина встретил их с оружием в руках. Чтобы обезвредить правонарушителя, один из полицейских взял ружье за ствол и отвел его в сторону от себя. Произошел выстрел, пуля попала в стену.

Разбойника доставили в отделение полиции. Он оказался сотрудником подмосковного стрелкового клуба. Оружием он владел на законных основаниях.

Ранее была раскрыта схема разбоя с участием девушек после знакомства в сети.