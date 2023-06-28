Совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках
Похитивший алкоголь из магазина стрелок-профессионал встретил полицию с оружием в руках.
Похитивший алкоголь из магазина в Москве стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках, передает «МВД Медиа». Возбуждено уголовное дело по статьям 162 УК РФ («Разбой») и 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
По данным ведомства, в воскресенье, 25 июля, мужчина зашел в магазин по продаже алкоголя на Верхней Первомайской улице с ружьем, похитил товар и скрылся. Продавец вызвал полицию.
По записям с камер видеонаблюдения личность разбойника удалось установить. Когда полицейские пришли к нему домой, мужчина встретил их с оружием в руках. Чтобы обезвредить правонарушителя, один из полицейских взял ружье за ствол и отвел его в сторону от себя. Произошел выстрел, пуля попала в стену.
Разбойника доставили в отделение полиции. Он оказался сотрудником подмосковного стрелкового клуба. Оружием он владел на законных основаниях.
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