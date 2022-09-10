В сети вспомнили советские электрички с деревянными скамейками

Старые советские электрички с деревянными скамейками вместо современных сидений, обитых мягким материалом, вспомнили подписчики Telegram-канала «Старая Москва». На воспоминания их натолкнул архивный снимок.

На фотографии изображен салон транспортного средства с деревянными лавками на железных ножках. Многие юзеры указали на неудобство таких сидений и отметили, что сейчас пользоваться данным видом транспорта стало гораздо комфортнее.

«Я в таких вагонах старалась сесть всегда против хода движения — когда вагон тормозил, я с этого сиденья соскальзывала», «Мягкая точка теряла округлости, но почему-то было уютно», «Фото, конечно атмосферное, но сидеть было жестко и неудобно», «В Москве уже этого не увидишь, а вот, например, в питерских электричках — пожалуйста, почти ничего не изменилось. Я уж молчу о провинции», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее были названы самые дешевые направления для путешествий на электричке из Москвы.