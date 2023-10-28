Россиянам дали советы по продлению срока службы автомобильного двигателя зимой

Советы по продлению срока службы автомобильного двигателя в зимний период в беседе с «Вечерней Москвой» дал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Специалист рассказал, что при минусовой температуре двигатель машины изнашивается быстрее. Одной из причин является неправильно подобранное моторное масло, которое на морозе становится вязким и прогревается гораздо дольше, чем охлаждающая жидкость.

Для стабильной работы двигателя Гудков посоветовал приобретать качественное моторное масло, а также прогревать машину не менее пяти–десяти минут в холодное время года. В противном случае патрубки, сальники редуктора, уплотнительные кольца, топливные шланги, подушка коробки передач могут повредиться из-за низких температур.

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