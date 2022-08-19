Синоптики спрогнозировали спад жары и ветер в Москве

Отступление жары и спад температуры воздуха на несколько градусов спрогнозировал в Москве и области Гидрометцентр России.

«Днем преимущественно без осадков, температура в Москве 25-27 градусов, по области 23-28 градусов. Ветер восточной четверти 6-11 метром в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе на пятницу, 19 августа.

По данным синоптиков, такая погода сохранится до конца выходных дней. В субботу ожидается небольшой дождь. А уже в понедельник вновь вернется жаркая погода — температура воздуха достигнет 31 градуса. Температура воды в Москве-реке пока остается пригодной для купания — 21 градус.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что аномально жаркая погода в центре России и столичном регионе сохранится до конца месяца.