«Спайдер-шаурмен» с мачете в руках попал на видео в Москве

В московской шаурмечной заметили «спайдер-шаурмена» с мачете в руках. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»

В ролике за прилавком в шаурмечной мужчина в костюме «Человека-паука» выполняет трюки с мачете.

«Спайдер-шаурмен», «Кручу-верчу шаурму настрочу», «Человек-паук: заверни две в сырном, пожалуйста», «Когда выгнали из Марвела», «Новый фильм снимают: Человек-паук, Москва и Шаурма», «Человек-паук: Шаурму заверни домой», «Молодец, с огоньком работает», «Шаурма с пальцами», — написали подписчики канала.

Ранее «Ниндзя» в московском метро попал на видео.