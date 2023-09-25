Столичные подростки устроили спарринги по боксу и попали на видео

Столичные подростки начали устраивать по вечерам спарринги по боксу. Видео было опубликовано в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«На Ясеневой, 41, 1, по вечерам на спортивной коробке подростки устраивают поединки по боксу. Участников много, болельщиков тоже хватает. Первое правило бойцовского клуба — не рассказывать родителям о бойцовском клубе», — написал автор видео.

В ролике двое подростков дерутся надев боксерские перчатки на руки. За поединком наблюдают «рефери» и зрители.

«Молодцы ребята! Если хочешь померяться силой. Капа, перчатки, бинты и в спарринг», «Почему бы и нет. Надеюсь, еще у каждого капа есть. Стоматология нынче дорогая», «Молодцы, прям здорово! И силу есть где применить, не ограничиваясь, и себя показать, и интерес», «Красавцы!», «Молодцы», — отреагировали пользователи сети.

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