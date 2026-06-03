Спасатели эвакуировали человека со строительного крана

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали машиниста башенного крана, которому стало плохо на высоте. Об этом подмосковная оперслужба сообщила в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в селе Софьино Раменского муниципального округа. Прибыв по вызову, сотрудники 343-й пожарно-спасательной части оценили обстановку и решили спустить человека на землю при помощи альпинистского снаряжения. Двое спасателей поднялись в кабину, обвязали крановщика верeвкой и приступили к спуску. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 20 домашних котов заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе. Специалисты «Мособлпожспаса» решили не вскрывать входную дверь. Один из спасателей поднялся на балкон на 3 этаже с помощью трехколенной лестницы. Ему и удалось открыть дверь, а после этого впустить пенсионерку домой.