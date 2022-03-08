Спасатели вытащили пенсионерку из запертой квартиры в Москве

Спасатели вытащили пенсионерку из запертой квартиры на юге столицы. Об этом рассказал Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».

По имеющимся данным, проживающая в Бутово пожилая женщина перестала выходить на связь с родными, поэтому те обратились в экстренные службы. Как выяснилось, женщине требовалась срочная медицинская помощь.

Ранее спасатели сняли парашютиста с дерева в Подмосковье.