Сегодня в 16:44
1 мин.
Спасатели вытащили пенсионерку из запертой квартиры в Москве
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Спасатели вытащили пенсионерку из запертой квартиры на юге столицы. Об этом рассказал Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».
По имеющимся данным, проживающая в Бутово пожилая женщина перестала выходить на связь с родными, поэтому те обратились в экстренные службы. Как выяснилось, женщине требовалась срочная медицинская помощь.
Ранее спасатели сняли парашютиста с дерева в Подмосковье.