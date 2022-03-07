Раскрыты подробности спасения изображения с фасада в центре Москвы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в беседе с «Мослентой» раскрыл подробности спасения изображения нобелевского лауреата, писателя Германа Гессе с фасада в центре Москвы на Саввинской набережной. Ранее выяснилось, что здание вместе с муралом собираются снести.

Новый девелопер проекта в сотрудничестве с Москомархитектурой сумели разработать технологию сохранения мурала, который будет выставляться на том же месте после завершения строительных работ.

По словам Кузнецова, для сохранения изображения, штукатурку с частью кирпичного фасада поместят в стеклянный короб, в котором портрет будет размещен среди новых зданий, строящихся на Саввинской набережной. «Для этого была разработана уникальная технология по сохранению и переносу на новое место фрагмента стены. Затем его поместят в светопрозрачный короб и сделают архитектурно-художественную подсветку. Это отличный пример того, как можно бережно работать с тканью города, с историей», — рассказал архитектор.

Ранее, в октябре прошлого года, куратор направления «монументальная живопись» проекта «Здесь и сейчас» Эльчин Али-Заде рассказал о развитии культуры граффити в столице.