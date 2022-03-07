Сегодня в 10:40
1 мин.

Раскрыты подробности спасения изображения с фасада в центре Москвы

Город /
Раскрыты подробности спасения изображения с фасада в центре Москвы
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в беседе с «Мослентой» раскрыл подробности спасения изображения нобелевского лауреата, писателя Германа Гессе с фасада в центре Москвы на Саввинской набережной. Ранее выяснилось, что здание вместе с муралом собираются снести.

Новый девелопер проекта в сотрудничестве с Москомархитектурой сумели разработать технологию сохранения мурала, который будет выставляться на том же месте после завершения строительных работ.

По словам Кузнецова, для сохранения изображения, штукатурку с частью кирпичного фасада поместят в стеклянный короб, в котором портрет будет размещен среди новых зданий, строящихся на Саввинской набережной. «Для этого была разработана уникальная технология по сохранению и переносу на новое место фрагмента стены. Затем его поместят в светопрозрачный короб и сделают архитектурно-художественную подсветку. Это отличный пример того, как можно бережно работать с тканью города, с историей», — рассказал архитектор.

Ранее, в октябре прошлого года, куратор направления «монументальная живопись» проекта «Здесь и сейчас» Эльчин Али-Заде рассказал о развитии культуры граффити в столице.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.