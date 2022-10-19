В Подмосковье спасли мужчину после падения с четвертого этажа

Жителя Подмосковья, выпавшего с высоты четвертого этажа и получившего множественные переломы, удалось спасти благодаря экстренной операции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Пациента экстренно доставили в реанимацию, где врачи поставили ему диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма, многооскольчатые переломы костей таза и верхней бедренной кости, множественные переломы ребер, скопление жидкости в грудной клетке, разрыв печени, который сопровождался внутренним кровотечением», — говорится в сообщении.

Заведующий травматологическим отделением Московской областной больницы имени Розанова Арутюн Туфанян рассказал, что бедренная кость пациента была закреплена штифтом, воссоздающим анатомическую ось, что позволяет ускорить процесс заживления и облегчить реабилитацию. После этого врачи приступили к сложной операции по соединению костей, которая длилась около четырех часов.

По данным Минздрава, операция прошла успешно. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Двигательные функции полностью восстановлены и здоровью пациента ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра.