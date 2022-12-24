Подмосковные полицейские помогли спасти водителя с инсультом

Подмосковные полицейские помогли спасти водителя, у которого в момент управления автомобилем случился инсульт, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Следуя по маршруту патрулирования, на 114 километре автодороги М-4 "Дон" сотрудники увидели стоящий грузовой автомобиль с прицепом без знака аварийной остановки. Полицейские решили уточнить причину остановки. Заглянув в кабину, они обнаружили лежащего на сиденьях водителя. У мужчины были признаки инсульта: замедленная и невнятная речь, а также не двигались конечности левой стороны», — говорится в сообщении.

По данным регионального ведомства, сотрудники ГИБДД сразу вызвали скорую помощь, огородили место стоянки машины конусами и включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле, обеспечив безопасность дорожного движения.

После прибытия врачей на место, госавтоинспекторы вытащили пострадавшего водителя из салона грузовика, уложили на носилки и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Как отмечается, грузовой транспорт с автодороги был эвакуирован.

Ранее, в ноябре прошлого года, полицейские потушили пожар в московской квартире и спасли троих детей.