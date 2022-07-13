Операция по спасению домашнего кота в Подмосковье попала на видео

По имеющейся информации, в люберецком ЖК «Самолет» кот застрял на подоконнике 15-го этажа. Питомец оказался заперт снаружи, его хозяев в это время не оказалось дома.

На кадрах видно, как неравнодушные жильцы квартиры на два этажа ниже выставили из окна натянутые покрывала, чтобы спасти животное в случае падения. Другие соседи вышли страховать кота на козырек подъезда. Источник уточнил, что люди держали покрывала более полутора часов.

По информации администрации группы, история завершилась благополучно. Хозяева кота вернулись домой, сейчас животное находится в безопасности.

Ранее москвичи спасли раненого кота с оторванным хвостом и раздробленными лапами.