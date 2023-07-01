Операция по спасению собаки в московском метро попала на видео

Животному зажало лапу в эскалатор. На кадрах видно, как мужчина помогает питомцу выбраться из западни. На помощь также пришла сотрудница метрополитена.

«Жалко собачку», «Какой ужас», «Хоть бы все обошлось», — отреагировали на увиденное пользователи сети. Комментаторы также заявили о безответственности владельца, отметив, что питомцев в метро можно перевозить исключительно в специальном контейнере.

«Лапа собаки попала в гребенку эскалатора. Сотрудники метрополитена оперативно переключили эскалатор и помогли животному. Просим пассажиров провозить животных в переносках и сумках», — прокомментировали ситуацию изданию «Подъем» в пресс-службе московского метрополитена.

Ранее в Москве мужчина прокатился с собакой за рулем велосипеда. Увиденное заставило пользователей сети поспорить.