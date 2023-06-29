12:36, 29 июня 2023
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В Подмосковье спасли из запертой квартиры мужчину с инсультом
Спасатели помогли запертому в квартире жителю Подмосковья с инсультом.
Фото: Мособлпожспас
Спасатели помогли запертому в квартире жителю Подмосковья с инсультом, который не смог открыть дверь врачам скорой, сообщает Мособлпожспас.
По данным ведомства, 47-летний мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о плохом самочувствии. К нему приехали врачи скорой помощи, но открыть дверь он самостоятельно не смог. Поэтому потребовалась помощь спасателей.
Специалисты деблокировали дверь с помощью шанцевого инструмента и обеспечили медикам доступ в жилье. С подозрением на инсульт мужчина был срочно госпитализирован.
Ранее в Москве спасли мужчину с рукой в мясорубке.