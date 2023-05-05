«Парад котлет» и «любовница» попали в список необычных адресов каршеринг-сервиса

Самые необычные названия популярных адресов клиентов каршеринг-сервиса были раскрыты в исследовании «Ситидрайв». Материал имеется в распоряжении «Мосленты».

Среди самых необычных названий адресов Москвы, которые указывали пользователи каршеринга, были: «бомбалейло», «гнездышко», «чей-то дом», «моя отрада», «легендарная локация», «секретный объект», «парад котлет», «котики в доме». Также в списке оказались «свободу попугаям», «место силы», «киоск с мороженым», «удобная парковка», «любовница», «с кайфом поспать» и «точка уюта».

80 процентов пользователей предпочитают указывать конкретный адрес с улицей и домом. Около десяти процентов юзеров дают названия адресам, самые популярные из которых — «дом», «работа», «спортзал», «детский сад».

Еще пять процентов водителей предпочитают указывать имена, ласковые прозвища своих близких и степень родства. К примеру: «жена», «муж», «родители», «зая», «котик». Больше всего вариаций у «брата» — «братишка», «братанчик», «браток», «братец», «братка».

Ранее надпись на машине россиянина развеселила пользователей сети.