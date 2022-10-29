Подмосковные лесничие предложили замену нецензурной лексике в спорах

Заменить ненормативную лексику в спорах и конфликтах упоминанием лесных вредителей предложили лесничие Подмосковья, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Альтернативой они предложили использовать.

«Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? Если вы хотите отправить человека за Можай, не ленитесь, не переходите на слэнг или мат, не сокращайте до "эй ты", а используйте красивые обращения», — говорится в сообщении.

В качестве замены грубых слов и выражений ведомство предлагает следующие варианты: «Ах ты, короед настырный!», «Не скрыться от тебя никуда, лептура четырехполосая!», «Той ли дорогой ты идешь, дровосек валежный!», «Взгляни на меня, амбарный долгоносик!», «Сотый раз тебе повторю, пьявица красногрудая!», «Кто же ты, блошка капустная!?», «Что же с тобой делать, клоп сосновый?!», «Как так можно, козявка ивовая?!», «Совести у тебя нет, плодожил желудевый!», «Да ты просто звездчатый пилильщик-ткач!!!».

Подписчики канала положительно отреагировали на инициативу. «Все прям в точку! Необходимо принять на вооружение, вроде воспитанный человек, но все равно ругается», «Заношу в словарь», «Заношу в словарь», — написали они. Другие юзеры предложили свои варианты, например, «сыч шиферный» и «жабник пирамидальный».

Ранее об опасности сдерживания эмоций рассказала в разговоре с «Мослентой» эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО», практикующий клинический психолог, супервизор Арина Миллер.