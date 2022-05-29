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Назван способ не платить за лечение в коммерческой клинике

Назван способ не платить за лечение в коммерческой клинике
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Способ получить медицинские услуги бесплатно в коммерческой клинике в разговоре с агентством «Прайм» назвал заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.

Россияне могут обратиться в учреждения, включенные в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). На сайте выбранной клиники или на сайте ТФОМС региона можно узнать услуги, предоставляемые по полису ОМС. Обязательным условием для получения бесплатного лечения в платной клинике является наличие направления от поликлиники по месту жительства.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог, автор книги «О чем молчит печень» Сергей Вялов провел аналогию между эффектом от средств для похудения и препаратов от COVID-19.

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