Необычный способ кормления голубей в Москве попал на видео

На кадрах птицы клюют панно, сделанное из съедобных материалов. На холст приклеен цветок подсолнуха, колосья пшеницы и ягоды.

«Кормление голубей вышло на новый уровень», — прокомментировали ролик в группе.

Ранее очевидцы сняли на видео в Москве «голубя-дракона». Необычную птицу больше похожую на индюка, заметили около дома на улице Герасима Курина.