19:51, 23 июля 2023
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Необычный способ кормления голубей в Москве попал на видео
Съедобную картину для голубей сняли на видео на улице в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Пресня М125»
Неизвестные сделали съедобную картину для голубей и установили ее в одном из столичных дворов. Снятое на месте событий видно попало в Telegram-канал «Пресня М125».
На кадрах птицы клюют панно, сделанное из съедобных материалов. На холст приклеен цветок подсолнуха, колосья пшеницы и ягоды.
«Кормление голубей вышло на новый уровень», — прокомментировали ролик в группе.
Ранее очевидцы сняли на видео в Москве «голубя-дракона». Необычную птицу больше похожую на индюка, заметили около дома на улице Герасима Курина.