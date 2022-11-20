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08:22, 20 ноября 2022
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ЛОР-врач рекомендовала простой способ лечения больного горла

ЛОР-врач рекомендовала простой способ лечения больного горла
Фото: Michaela Begsteiger / Globallookpress.com

Простой способ лечения больного горла в беседе с «Мослентой» рекомендовала врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Светлана Комарова.

«Основа лечения больного горла — это полоскание антисептиками, так как все бактерии находятся на поверхности слизистой. Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания», — пояснила специалист и порекомендовала применять в лечении также системные противовирусные препараты, антисептические спреи или таблетки для купирования неприятных ощущений в горле.

Если инфекционное заболевание продолжает развиваться и к нему присоединяется бактериальная инфекция, симптомами которой является осиплость голоса и боль при глотании, стоит подключить к лечению местные антибактериальные препараты в виде таблеток для рассасывания, продолжила Комарова.

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