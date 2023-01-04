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08:28, 04 января 2023
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Москвичи назвали способ приготовления еды без кухни

Москвичи назвали способ приготовления еды без кухни
Фото: Maude Frederique Lavoie / Unsplash

Способ приготовления еды без кухни назвала в беседе с «Мослентой» Виктория Бодяк, которая со своей семьей переехала в многоквартирный дом на окраине Битцевского леса. Она отметила, что купила квартиру первом этаже, но с отдельным входом и персональной террасой.

«Первое время после переезда у нас не было кухни, так что ужин мы готовили прямо на террасе — на гриле. Было ощущение, что мы живем в отдельном доме. Можно в любой момент сунуть ноги в тапочки и выйти на улицу — выпить кофе, послушать птичек», — сказала Виктория.

По словам собеседницы «Мосленты», они решили сначала пожить в квартире, а только потом делать ремонт, чтобы сделать идеальную планировку.

Ранее диетолог назвала два самых полезных гарнира. Это овощи и определенные сорта риса.

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Moslenta, 2023 г. 18+

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