Москвичи назвали способ приготовления еды без кухни

Способ приготовления еды без кухни назвала в беседе с «Мослентой» Виктория Бодяк, которая со своей семьей переехала в многоквартирный дом на окраине Битцевского леса. Она отметила, что купила квартиру первом этаже, но с отдельным входом и персональной террасой.

«Первое время после переезда у нас не было кухни, так что ужин мы готовили прямо на террасе — на гриле. Было ощущение, что мы живем в отдельном доме. Можно в любой момент сунуть ноги в тапочки и выйти на улицу — выпить кофе, послушать птичек», — сказала Виктория.

По словам собеседницы «Мосленты», они решили сначала пожить в квартире, а только потом делать ремонт, чтобы сделать идеальную планировку.

Ранее диетолог назвала два самых полезных гарнира. Это овощи и определенные сорта риса.