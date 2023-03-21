Назван способ сэкономить до 70 процентов при покупке земли в столичном регионе

Способ сэкономить до 70 процентов при покупке земли в столичном регионе назвал «Ленте.ру» основатель юридического проекта «ЗАИКИН ТОРГИ» Дмитрий Заикин. Он посоветовал приобретать участки на торгах.

По словам Заикина, начальная стоимость годовой аренды земли на муниципальных торгах может составлять от десяти процентов кадастровой стоимости, а процент выкупа участка в Подмосковье составляет всего три процента.

По данным эксперта, наиболее бюджетный участок в столице находится на территории Новой Москвы. Так, за территорию в Роговском поселении площадью чуть более трех соток придется заплатить около миллиона рублей. При этом самым дорогим оказался лот в два гектара на юге города, который продают за более чем два миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в новостройках Москвы уменьшили площадь квартир.