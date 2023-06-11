Назван лучший способ согреть воду в период отключения горячей воды

Лучший способ согреть воду в период отключения горячей воды в беседе с радио Sputnik назвал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

В период отключения горячего водоснабжения эксперт посоветовал пользоваться накопительным электрическим котлом. По его словам, семье из трех человек будет достаточно 100-150 литров воды для принятия душа и мытья посуды.

Победоносцев подчеркнул, что установкой такого оборудования должны заниматься исключительно специалисты, так как при неправильном подключении есть риск возникновения короткого замыкания.

Специалист также добавил, что если греть воду в электрочайнике, то подключать к розетке его нужно только на кухне. Если же включить чайник в ванной, также возрастает риск получить удар током из-за большой влажности воздуха.

Ранее стало известно, что в столице горячую воду начали отключать с 15 мая.