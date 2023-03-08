Назван способ улучшить состояние при переедании на 8 Марта

Способ улучшить систему пищеварения при переедании на 8 Марта в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, помочь облегчить состояние может двигательная активность.

«При переедании хорошо помогает небольшая активность — это может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть», — пояснила специалист.

По ее словам, при употреблении большого количества еды желудок растягивается, но при этом может происходить обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эксперт предупредила, что при тяжести в животе нельзя наклоняться вперед, так как в таком случае происходит заброс желудочного содержимого в пищевод. Дианова также подчеркнула, что не стоит злоупотреблять препаратами для улучшения пищеварения.

Ранее, в декабре прошлого года, нарколог призвал россиян во время застолья закусывать выпивку по-новому.