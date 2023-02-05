Психолог назвала способы быстро адаптироваться на новом месте работы

Способы настроиться на новую работу и быстро адаптироваться в коллективе назвала в беседе с «Мосленой» клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

«Острая фаза стресса адаптации на новом месте работы длится 4-6 недель. Как правило, этого времени достаточно, чтобы узнать о том, кто из коллег станет другом, а с кем лучше сохранить нейтрально-доброжелательные отношения. Сформировать мнение о рабочих процессах и навыках, необходимых для выполнения задач», — пояснила специалист.

Чтобы преодолеть острую фазу адаптации на новой работе, она советует записывать всю новую информацию, вести ежедневник и каждую неделю составляйть для себя отчет о проделанной работе. Важно обустроить и свое рабочее место, чтобы было комфортно выполнять необходимые задачи.

Психолог посоветовала обращаться за помощью к коллегам или руководителю, что значительно повысит уважение по отношению к вам, как к специалисту, проявляющему желание разобраться в новых обязанностях. Она рекомендует не работать в обеденный перерыв. Лучше составить коллегам компанию на обеде, это поможет в налаживании доверительных отношений.

Ранее эксперт по уголовному процессу компании «Актион Право» Ислам Рамазанов назвал способы избежать обмана при приеме на работу. В первую очередь, он посоветовал тщательно проверять информацию о работодателе.