Названы основные способы борьбы с борщевиком
Эксперт Хорошилов посоветовал избавляться от борщевика с помощью других растений.
Основные способы борьбы с борщевиком в беседе с «Мослентой» назвал генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов. Эксперт посоветовал избавляться от опасных зонтичных с помощью других растений.
Главная опасность борщевика заключается даже не в ядовитом соке, вызывающем ожоги при попадании на кожу, а в том, что он уничтожает природу вокруг. Растение попадает в окружающую среду искусственно, нарушает баланс экосистемы и угрожает биоразнообразию. Захватывая участок земли, борщевик вытесняет оттуда остальную флору, перекрывая свет широкими листьями и выделяя в почву вещества, препятствующие росту других видов. Вслед за растениями территорию покидают грибы и животные. Естественных врагов у борщевика практически нет, и он захватывает новые площади бесконечно, если его не остановить, пояснил Хорошилов.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, только в Подмосковье борщевиком заражено более 40 тысяч гектаров земли.
Борщевик легко переносит неблагоприятные условия и устойчив к повреждению, но главная проблема не в этом. Одна особь дает около 20 тысяч семян, которые легко распространяются по воздуху или на колесах автомобилей. Попав в почву, семена сохраняют всхожесть до десяти лет и могут прорастать через несколько сезонов. Даже если за одно лето уничтожить все ростки борщевика на участке механическим или химическим путем, земля останется зараженной на долгие годы.
Растение способно увеличивать занятую им площадь на 10-15 процентов в год. Основная причина заключается в отсутствии конкуренции в окружающей среде. Эту конкуренцию нужно создать искусственно, пояснил специалист.
Решением проблемы может стать топинамбур. Он растет быстро, а его широкая листва перекрывает солнечный свет, что не дает борщевику разрастаться. Топинамбур тоже вытесняет другие растения, но делает это не так агрессивно, не представляет опасности для человека и подходит в качестве кормовой базы для скота. Альтернативой топинамбуру могут стать козлятник или люпин. Еще один вид, который поможет избавиться от борщевика, например, на дачном участке — это малина. Ее преимущество, опять же, в быстром росте и густой листве
Андрей Хорошилов
генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес»,
«Любимая» среда обитания борщевика — пустыри. Поэтому разумно решать проблему в корне: не допускать их появления. На земле, которую регулярно вспахивают и используют для выращивания сельскохозяйственных культур, например, злаковых или картофеля, борщевик не растет.
На пустующих территориях не допустить появления борщевика помогает высадка лесов. Так, в борьбе с борщевиком могут помочь хвойные леса. Ельник почти полностью лишает борщевик шансов на выживание за счет хвойного покроя почвы и недостатка света. Создание новых лесов на месте пустырей и заброшенных сельхозземель значительно сокращает распространение опасного растения.
При этом важно помнить: борьба с борщевиком должна быть комплексной. За высаженными на месте борщевика растениями необходимо внимательно следить и ухаживать. Территорию, однажды зараженную борщевиком, нужно проверять на новые ростки в течение нескольких лет, а сами ростки уничтожать, желательно до того, как они дадут семена. С этим поможет справиться регулярный агротехнический уход, который применяется при лесовосстановлении, заключил Хорошилов.
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