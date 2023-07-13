Названы основные способы борьбы с борщевиком

Основные способы борьбы с борщевиком в беседе с «Мослентой» назвал генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов. Эксперт посоветовал избавляться от опасных зонтичных с помощью других растений.

Главная опасность борщевика заключается даже не в ядовитом соке, вызывающем ожоги при попадании на кожу, а в том, что он уничтожает природу вокруг. Растение попадает в окружающую среду искусственно, нарушает баланс экосистемы и угрожает биоразнообразию. Захватывая участок земли, борщевик вытесняет оттуда остальную флору, перекрывая свет широкими листьями и выделяя в почву вещества, препятствующие росту других видов. Вслед за растениями территорию покидают грибы и животные. Естественных врагов у борщевика практически нет, и он захватывает новые площади бесконечно, если его не остановить, пояснил Хорошилов.