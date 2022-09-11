Перечислены способы обезопасить свой счет во время онлайн-шоппинга

Способы обезопасить свой счет во время онлайн-шоппинга перечислили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Чтобы защитить деньги и личные данные при покупках в интернете, в первую очередь эксперты рекомендуют менять пароль от личного кабинета. Также следует использовать лицензионное антивирусное программное обеспечение и избегать онлайн-банкинга на общих компьютерах и при подключении к общественной сети Wi-Fi, отключать интернет на компьютере, когда он не нужен.

Кроме того, в ведомстве посоветовали регулярно проверять банковскую выписку, и во время транзакций вводить URL банка вручную, а не переходить по ссылкам. Потому что это чревато утечкой данных. По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества, номер карты Сергея Кузьменко, срок ее действия и верификационный номер — это тот самый «ключ от квартиры, где деньги лежат», то есть, зная их, любой сможет совершать покупки от вашего имени.

Ранее раскрыта новая схема телефонного мошенничества. Россиянам звонят аферисты, которые представляются капитаном полиции из Главного управления Министерства внутренних дел.