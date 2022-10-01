Названы наиболее распространенные способы обмана покупателя на кассе магазина

Наиболее распространенные способы обмана покупателей кассирами в магазинах агентству «Прайм» назвала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. Один из них — с помощью использования чужих карт лояльности.

«Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов», — объяснила специалист.

При втором варианте, если работник торговой точки видит большое количество бонусов на карте, он отдает покупателю свою, а его бонусы списывает себе. Однако такие ситуации возникают крайне редко.

Кроме того, покупателей нередко обманывают при помощи двойного сканирования товара, акции «1+1», ввода вручную штрих-кода от другого продукта и простого несоответствия стоимости на ценнике и в чеке.

В случае, если клиента обманным путем вынудили расплатиться за покупку дважды, Лебединская рекомендует возвращать деньги при помощи чарджбэка. Это можно сделать, обратившись в банк. При обнаружении кредитной организацией оснований для возврата, деньги будут списаны со счета продавца, после чего переведены обратно покупателю.

Ранее жителю подмосковного Серпухова в одном из продуктовых магазинов города продали хлеб с червями. Горожанин запечатлел несвежий хлеб и его «жильцов» на фото, позже опубликовав снимки в сети.