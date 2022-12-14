Раскрыты способы распознать мошенников при покупке и продаже товаров онлайн

Способы распознать интернет-мошенников раскрыли специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Отмечается, что оказаться жертвой злоумышленников можно не только при онлайн-покупке товаров, но и при их продаже.

«"Покупатель" заявляет о готовности перечислить предоплату или даже полностью оплатить товар переводом на банковскую карту. Он просит номер вашей карты и через некоторое время перезванивает с просьбой назвать код из СМС-сообщения, которое прислал вам банк. Если вы это сделаете, ваша карта будет привязана к постороннему виртуальному счету, что позволит снять все доступные средства», — говорится в сообщении об одной из мошеннических схем.

Чтобы не попасться на крючок аферистов во время покупок в интернете, следует связываться с продавцом исключительно по телефону, поскольку в мессенджерах можно скрыть номер или использовать подставную сим-карту. Также для проверки продавца следует задавать много вопросов о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках, можно просить показать товар вживую или по видеосвязи.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в столичных аэропортах. На обсуждение пользователей натолкнула рассказанная женщиной история об аферистах в Шереметьево.