Названы самые распространенные способы угона машин в Москве

Самые распространенные способы угона машин в Москве на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы», назвал заместитель начальника шестого отдела УУР столичного ГУ МВД России управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов.

По словам Отрадного, злоумышленники чаще всего вскрывают замки автомобилей и при помощи электронных сканирующих устройств отключают сигнализацию. На криминальном сленге такое оборудование называется «длинная рука» или «удочка», отметил оперативник.

Он также рассказал, что отечественные автомобили чаще угоняют, взламывая в них замки зажигания.

Ранее стало известно, что Tesla возглавила рейтинг эвакуированных элитных авто без номеров в Москве.