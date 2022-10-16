Названы способы защитить переписки в популярном мессенджере

Способы защитить переписки в популярном мессенджере Telegram агентству «Прайм» назвал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

По словам специалиста, в мессенджере можно установить двухфакторную аутентификацию, при которой потребуется ввести пароль, если зайти в аккаунт с нового устройства. «При этом если двухфакторная аутентификация была включена для аккаунта, а устройство, на котором доступен аккаунт, было утеряно, и владелец забыл пароль, восстановить доступ к аккаунту не удастся», — уточнил Новиков.

Кроме того, в приложении можно создать секретный чат, который будет доступен только на том устройстве, на котором был создан. Для секретного чата можно установить время доступности сообщений, но нельзя делать скриншоты переписки и пересылать сообщения.

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