Названы способы защиты при встрече со стаей агрессивных собак

Способы защиты при встрече со стаей агрессивных собак назвали россиянам специалисты МЧС России. Во избежание встречи с дикими животными в ведомстве порекомендовали не ходить по пустырям, темным улицам и гаражным кооперативам, сообщает РИА Новости.

Специалисты уточнили, что простая имитация броска условного предмета уже может остановить решивших напасть животных. Также следует произносить команды «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!». В этот же момент необходимо медленно отступать к укрытию спиной, наблюдать за реакциями собак и звать на помощь окружающих.

Также следует показать животным свою уверенность и спокойствие. Голос должен быть ровным, а движения медленными. Если собака все же напала, необходимо дать ей максимально жесткий отпор. Это, по словам специалистов, может привести к отступлению животного, так как оно не готово драться с опасным для него противником.

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