Раскрыты способы защиты от мошенников при онлайн-покупках

В сети активизировались мошенники, ворующие данные банковских карт с помощью сайтов-клонов. Способы защититься от аферистов при онлайн-шопинге раскрыл директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков в беседе с «Газетой.ру».

При указанной схеме мошенники создают сайты онлайн-магазинов, копируя страницы у известных брендов и маркетплейсов. После этого злоумышленники присылают пользователям сети рассылки с предложением перейти по ссылке и сделать покупку. Затем жертва вводит на сайте свои персональные данные и данные банковской карты, фактически предоставляя их мошенникам.

За последний год с подобной схемой столкнулась треть россиян, отметили в SafeNet. Кувиков порекомендовал использовать антивирус, блокирующий сомнительные ресурсы и обязательно проверять доменное имя сайта перед покупкой. Кроме того, можно посмотреть дату создания страницы с помощью специального сервиса. Перед тем, как предоставить свои данные сайту, необходимо убедиться, что в адресной строке присутствует зеленый замок.

Также Кувиков отметил, что полезно иметь отдельную карту для интернет-покупок и хранить на ней ограниченную сумму денег.

Ранее россиян предупредили о традиционном росте случаев интернет-мошенничества перед праздниками.