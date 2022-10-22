Названы способы защиты глаз от излучения смартфонов и компьютеров

Способы защитить глаза от излучения смартфонов и компьютеров «Мосленте» назвала врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская.

По словам специалиста, необходимо придерживаться правила 20/20/20 — Каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, смотря вдаль на 20 футов (шесть метров).

Она также посоветовала использовать гаджет на правильном расстоянии. Многоцентровые исследования показали, что идеальным расстоянием для монитора компьютера является 60 сантиметров от глаз, смартфона – 30 сантиметров, если не хватает остроты зрения, чтобы использовать на таком расстоянии – можно изменить размеры шрифта, продолжила Миргородская.

Офтальмолог предупредила, что работа на близком расстоянии и с использованием гаджетов способствуют развитию или прогрессированию миопии (близорукости) и развитию или усугублению синдрома сухого глаза (ССГ).

Кроме того, необходимо организовать правильное освещение. Слабое освещение комнаты, по словам врача, в сочетании с повышенной яркостью экрана смартфона повышает зрительную нагрузку.

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