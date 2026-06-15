Спрогнозирован пик летней жары в Москве

Пик летней жары в Москве в 2026 году придется на июль. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова.

«В среднем самым теплым месяцем в году в Москве является июль. Поэтому статистически именно в этом месяце вероятность экстремально высоких температур наибольшая», — заявила Железнова.

Однако она добавила, что важно понимать: эти данные являются средними. В каждом отдельном году температура может отличаться.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Московской области начнется не раньше июля. Сейчас вода в Москве-реке слишком холодная — ее температура не превышает плюс 14 градусов и растет крайне медленно. Пока в водоеме прогревается лишь верхний слой, так как река проточная.