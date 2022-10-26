Названы города с резким ростом предложений по аренде жилья

За последний месяц количество предложений на рынке долгосрочной аренды в городах-миллионниках резко увеличилось. В среднем, рост составил 66 процентов, сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на исследование крупного российского агрегатора и маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН.

Так, наибольшее количество предложений по аренде жилья было представлено в Казани, где число лотов увеличилось в два раза, до 1,18 тысячи. Прирост арендного предложения в Москве составил 85 процентов — 18,1 тысячи лотов. В Ростове-на-Дону предложения по снятию жилья увеличились на 73 процента, до 517 лотов. В Самаре — на 68 процентов, до 388 лотов, а в Екатеринбурге — на 60 процентов, до 688 лотов.

Эксперты отметили, что на рынке аренды усилилась конкуренция, из-за того что потенциальные арендаторы не спешат снимать квартиры, а также из-за общей неопределенности.

Ранее стало известно, что в Подмосковье продолжила дешеветь аренда жилья.