Спрос на ипотеку в России побил исторический рекорд

Спрос на ипотеку в России в мае 2023 года побил исторический рекорд, сообщает РБК со ссылкой на банковских аналитиков. В этом месяце россияне оформили ипотечные кредиты в разных банках на общую сумму в 590 миллиардов рублей — такого показателя в мае не было еще никогда.

«Несмотря на большое количество выходных дней и традиционное замедление деловой активности, в этом году май на ипотечном рынке оказался очень успешным», — отметил вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах банка ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, майский показатель побил также рекорд месячных показателей с начала текущего года, предыдущий был в марте, когда россияне оформили ипотеку на 569 миллиардов рублей.

Предыдущий рекордный показатель мая был зафиксирован в 2021 году (434 миллиарда рублей), показатель мая этого года превысил его на 36 процентов.

Месячный рекорд по выдаче ипотеки за всю историю наблюдений был зафиксирован в декабре 2022 года и составил 697 миллиардов рублей.

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