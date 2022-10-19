В Москве резко вырос спрос на льготную ипотеку. За год он увеличился в 17 раз и стал рекордным с лета прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Спрос на льготную ипотеку в столице растет с весны текущего года. Это связано со снижением ставок, повышением кредитных лимитов и возможностью комбинировать льготную программу с рыночными займами. В сентябре объем льготного ипотечного кредитования достиг 42,7 миллиарда рублей, в 17 раз превысив показатель того же месяца 2021 года», — рассказал Ефимов.

По его словам, Москва лидирует по выдаче таких кредитов в России: в сентябре на столицу пришлось 26 процентов от общей суммы льготных ипотечных займов в стране.

Высокие темпы роста кредитования сохраняются в столице уже несколько месяцев. Всего же с 2020 года льготных ипотечных кредитов в Москве было выдано на сумму 697 миллиардов рублей, что составляет почти четверть от общероссийских показателей, говорится в сообщении.

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