В России вырос спрос на некоторые специальности

В России отмечен рост спроса на некоторые специальности. О тенденциях на рынке труда по итогам исследования рассказали аналитики Price.ru и «Авито Работы».

Так, на сервисе объявлений во втором квартале 2022 года относительно того же периода прошлого года работодатели на 64 процента чаще искали журналистов, на 17 процентов — контент-менеджеров, на 20 процентов — копирайтеров и авторов маркетинговых текстов, на 30 процентов — авторов новостей и на 48 процентов — колумнистов.

На платформе по поиску работы также увеличился спрос на переводчиков с сербского — на 97 процентов, таджикского — на 58 процентов, узбекского — на 44 процента, китайского — на 43 процента, иврита — на 36 процентов, корейского — 30 процентов и белорусского — на 29 процентов.

Кроме того, в сфере дизайна стали чаще искать специалистов по инфографике — на 55 процентов, графического дизайна — на 39 процентов. На 17 процентов стали более востребованы эксперты по оформлению презентаций.

Ранее был назван самый удобный город для работы в России.