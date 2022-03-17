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Аналитик рассказал об изменении спроса на новостройки в Москве

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Аналитик рассказал об изменении спроса на новостройки в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Руководителя отдела аналитики сервиса объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН Алексей Попов в разговоре с «Мослентой» рассказал об изменении спроса на покупку новостроек в Москве.

«С 24 февраля на рынке новостроек было затишье, не наблюдалось никакого ажиотажного спроса. Думаю, многие тогда пребывали в сложном психо-эмоциональном состоянии. И перекладывание денег с банковских счетов в квадратные метры — не то, чем они тогда хотели бы заниматься», — рассказал собеседник.

Однако уже с 28 февраля, по словам Попова, после принятия решения о повышении ключевой ставки и изменении курса рубля, начался ажиотажный спрос на квартиры. Просмотры квартир и звонки о покупке увеличились на 35-40 процентов, отметил эксперт.

Аналитик добавил, что такая ситуация напомнило ему 2014 год, когда люди также решили вложить в недвижимость все свои накопления и инвестиции.

Ранее риелторы назвали причины резкого роста предложений по аренде квартир в Москве.

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