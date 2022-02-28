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Известная актриса сравнила Москву и Санкт-Петербург

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Известная актриса сравнила Москву и Санкт-Петербург
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известная российская актриса Елена Цыплакова сравнила Москву и Санкт-Петербург. Своими наблюдениями она поделилась в интервью изданию «Москвич Mag».

Актриса отметила, что столицу отличает другой ритм жизни. «Поначалу мне казалось, что Москва приветливее, но по человеческим отношениям она оказалась жестче. Питер мягче, добрее и теплее, пусть погода там и намного холоднее московской», — поделилась она.

Среди сходств двух городов артистка отметила большое количество приезжих. По словам Цыплаковой, коренных петербуржцев и москвичей осталось не так много.

Ранее экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс назвала качества, отличающие петербуржцев от москвичей. По ее словам, среднестатистический житель Санкт-Петербурга отличается большей расслабленностью.

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