Известная актриса сравнила Москву и Санкт-Петербург

Известная российская актриса Елена Цыплакова сравнила Москву и Санкт-Петербург. Своими наблюдениями она поделилась в интервью изданию «Москвич Mag».

Актриса отметила, что столицу отличает другой ритм жизни. «Поначалу мне казалось, что Москва приветливее, но по человеческим отношениям она оказалась жестче. Питер мягче, добрее и теплее, пусть погода там и намного холоднее московской», — поделилась она.

Среди сходств двух городов артистка отметила большое количество приезжих. По словам Цыплаковой, коренных петербуржцев и москвичей осталось не так много.

Ранее экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс назвала качества, отличающие петербуржцев от москвичей. По ее словам, среднестатистический житель Санкт-Петербурга отличается большей расслабленностью.