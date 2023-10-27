В Подмосковье умер попавший сразу под две электрички подросток

Попавший сразу под две электрички в Реутове подросток умер от остановки сердца, сообщает «Подмосковье сегодня».

По информации издания, 16-летний Тимур перебегал железнодорожные пути в неположенном месте, его сбили сразу два поезда. Юноше оторвало обе ноги, но он остался жив и был экстренно доставлен в реанимацию Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

Через некоторое время состояние подростка ухудшилось: начали отказывать почки. Его перевезли в Химкинскую детскую больницу, задействовав санавиацию. Утром в пятницу, 27 октября, стало известно, что юноша скончался через 30 минут после поступления туда: произошла остановка сердца.

«Врачи проводили реанимационные мероприятия больше часа, но, к сожалению, Тимур умер», — сообщили кураторы, которые собирали школьнику помощь.

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