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Назван средний счет московских подростков на фуд-кортах

Назван средний счет московских подростков на фуд-кортах
Фото: Markus Winkler / Unsplash

Средний счет московских подростков на фуд-кортах назвал «Мосленте» профессор МГПУ Борис Куприянов.

По словам Куприянова, фуд-корты притягивают детей тем, что там светло, уютно, можно в чистоте посидеть и перекусить. «Едят-то они, кстати, не очень много, соответственно нашему исследованию средний чек в таких компаниях — 250 рублей на человека», — сказал профессор.

Ранее подготовка «Макдоналдса» к открытию в московском ТЦ попала на видео. На кадрах видно, что с «Макдоналдса» сняли фирменный логотип с желтой буквой «М». Около ресторана установили новые терминалы.

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