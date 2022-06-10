Назван средний счет московских подростков на фуд-кортах

Средний счет московских подростков на фуд-кортах назвал «Мосленте» профессор МГПУ Борис Куприянов.

По словам Куприянова, фуд-корты притягивают детей тем, что там светло, уютно, можно в чистоте посидеть и перекусить. «Едят-то они, кстати, не очень много, соответственно нашему исследованию средний чек в таких компаниях — 250 рублей на человека», — сказал профессор.

Ранее подготовка «Макдоналдса» к открытию в московском ТЦ попала на видео. На кадрах видно, что с «Макдоналдса» сняли фирменный логотип с желтой буквой «М». Около ресторана установили новые терминалы.