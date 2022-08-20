Стала известна средняя цена букета в школу к 1 сентября

Средняя цена букета в школу в этом году родителям обойдется в сумму от 800 до 1,2 тысячи рублей. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Особых изменений в цене не будет по сравнению с прошлым годом. Примерно в районе 800 — 1,2 тыс. руб. Это такой средний скромный букет. Если букет хороший с импортными цветами - орхидеями, герберами интересных сортов — будет порядка четырех-пяти тысяч рублей», — рассказала специалист.

Она отметила, что дефицита цветов в этом году не ожидается. Также, по словам собеседницы, уже сейчас стали продаваться осенние цветы — астры, Монте Кассино. Особым спросом в этом году пользуются букеты с полевыми цветами. «Такие большие, лохматые букеты - как будто вы гуляли по полю, нарвали охапку цветов и принесли домой. Такого плана букеты сейчас очень популярны», — заключила Сафронова.

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