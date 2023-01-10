12:02, 10 января 2023
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Названа средняя площадь квартир в московских новостройках
Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»
Среднюю площадь квартир в столичных новостройках назвали «Известиям» аналитики компании «Метриум».
«С января по ноябрь 2022 года средняя площадь квартиры в московской новостройке сократилась с 58,3 до 54,3 квадратных метра. В целом по стране средняя площадь квартиры в строящемся доме составляет около 50 квадратных метров, и вполне возможно, что этот показатель станет ориентировочным и для Москвы», — говорится в пресс-релизе.
По данным специалистов, застройщики стали уменьшать площади квартир из-за сокращения доходов потенциальных клиентов, а также из-за повышения ставок по ипотеке.
Ранее москвичи начали продавать квартиры со скидками.