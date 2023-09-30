Названа средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве

Среднюю стоимость квадратного метра жилья в Москве «Известиям» назвали аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO. По данным экспертов, цена жилого «квадрата» в столице превысила 400 тысяч рублей.

«В августе средняя стоимость проданного лота в Москве увеличилась на 4 процента и зафиксировалась на 402 тысячи рублей за один квадратный метр», — рассказали специалисты. Средняя площадь при этом составила 47 квадратных метров.

В Подмосковье средняя стоимость жилья оказалась почти в два раза ниже — 179 тысяч рублей за один квадратный метр. Средняя площадь продаваемых квартир при этом 42 квадратных метра.

Ранее были определены округа Москвы с максимально подорожавшим первичным жильем.