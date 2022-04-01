Средняя стоимость квартиры в новостройке в Москве превысила 19 миллионов рублей

Среднюю стоимость квартиры в новостройке в Москве по итогам первого квартала 2022 года назвали в Национальном бюро кредитных историй. По данным экспертов, она превысила 19,5 миллиона рублей, пишет РБК.

Это абсолютный рекорд с 2015 года — за все время отслеживания редакцией издания индекса цен на рынке первичного жилья. Минимальное значение наблюдалось в третьем квартале 2015 года — средняя стоимость квартиры составляла 10,2 миллиона рублей.

Кроме того, на 26 процентов увеличился в Москве размер ипотечного кредита. Самая большая средняя сумма кредитов на жилье в феврале текущего года зафиксирована в Москве (8,04 миллиона рублей) и Московской области (6,27 миллиона рублей).

Ранее на вторичном рынке жилья в Москве зафиксировали рост сделок, оплачиваемых наличными.