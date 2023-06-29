Названа средняя стоимость квартиры в Москве и Подмосковье

При этом с апреля по июнь самое сильное падение стоимости метра зафиксировано в Ленинградской области (минус 3,6 процента), Кургане (минус 3,6 процента) и Московской области (минус 3,5 процента). Сейчас стоимость квадратного метра жилья в Подмосковье составляет 145 609 рублей, а средняя стоимость квартиры — 7 743 632 рубля.

Ранее «МИР КВАРТИР» оценил комнату в Москве в среднем в четыре миллиона рублей.