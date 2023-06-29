Названа средняя стоимость квартиры в Москве и Подмосковье
«МИР КВАРТИР»: средняя стоимость квартиры в Москве составила почти 19 миллионов рублей.
Почти 19 миллионов рублей составила средняя стоимость квартиры в Москве. По данным исследования федерального портала «МИР КВАРТИР», результаты которого имеются у «Мосленты», за второй квартал 2023 года квадратный метр жилья в столице подешевел на 0,3 процента и теперь стоит 329 357 рублей, а средний лот упал на 0,7 процента — до 18 704 025 рублей.
составила средняя стоимость квартиры в Москве
При этом с апреля по июнь самое сильное падение стоимости метра зафиксировано в Ленинградской области (минус 3,6 процента), Кургане (минус 3,6 процента) и Московской области (минус 3,5 процента). Сейчас стоимость квадратного метра жилья в Подмосковье составляет 145 609 рублей, а средняя стоимость квартиры — 7 743 632 рубля.
Ранее «МИР КВАРТИР» оценил комнату в Москве в среднем в четыре миллиона рублей.