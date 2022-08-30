Раскрыт срок наступления бабьего лета в Москве

Приблизительный срок наступления бабьего лета в Москве раскрыла РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По предварительным прогнозам, тепло вернется в город после 14 сентября.

«Сейчас точно сказать, случится бабье лето или нет, не представляется возможным. Уже сейчас очевидно, что первая декада сентября у нас будет довольно холодной, и назвать ее бабьим летом не получится», — уточнила синоптик.

В начале сентября температура будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Позднякова предупредила, что ожидается дождливая погода. По ее словам, похолодание связано с приходом циклона, в центре которого находится Москва.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать резкого потепления в начале осени. По прогнозу в четверг, 1 сентября, температура упадет до 15–18 градусов, ожидаются дожди.