В Москве продлили срок бесплатной парковки в новогодние каникулы

Срок бесплатной парковки в новогодние каникулы продлен Дептрансом Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Бесплатно припарковать машину на столичных улицах можно будет с 1 по 8 января. Однако парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме в соответствии со стандартными тарифами.

Ранее правительство города заявило о бесплатной парковке с 1 по 7 января. «Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.