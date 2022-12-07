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20:10, 07 декабря 2022
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В Москве продлили срок бесплатной парковки в новогодние каникулы

В Москве продлили срок бесплатной парковки в новогодние каникулы
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Срок бесплатной парковки в новогодние каникулы продлен Дептрансом Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Бесплатно припарковать машину на столичных улицах можно будет с 1 по 8 января. Однако парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме в соответствии со стандартными тарифами.

Ранее правительство города заявило о бесплатной парковке с 1 по 7 января. «Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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